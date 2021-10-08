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    Van ve Hakkari'de 405 kilo eroin ele geçirildi

    Van ve Hakkari'de 405 kilo eroin ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk polisi yakalar" notuyla Van ve Hakkari'deki başarılı uyuşturucu operasyonu nedeniyle polisleri tebrik etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.10.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 13:36
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    Türk polisi, terör örgütlerinin finans kaynakları arasında yer alan uyuşturucu sevkiyatlarına bir darbe daha vurdu.

    Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında başarılı bir operasyona imza attı.

    Ekipler, uzun süreli takip sonucu 405 kilo 600 gram eroin ele geçirdi.

    2 GÖZALTI

    Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

    BAKAN SOYLU: TÜRK POLİSİ YAKALAR

    Oprasyonu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

    Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Soylu, "Türk Polisi yakalar. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

    Van ve Hakkari de 405 kilo eroin ele geçirildi #1

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