Van ve Hakkari'de 405 kilo eroin ele geçirildi

Van ve Hakkari'de 405 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk polisi yakalar" notuyla Van ve Hakkari'deki başarılı uyuşturucu operasyonu nedeniyle polisleri tebrik etti.

Türk polisi, terör örgütlerinin finans kaynakları arasında yer alan uyuşturucu sevkiyatlarına bir darbe daha vurdu.

Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında başarılı bir operasyona imza attı.

Ekipler, uzun süreli takip sonucu 405 kilo 600 gram eroin ele geçirdi.

2 GÖZALTI

Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU: TÜRK POLİSİ YAKALAR

Oprasyonu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Soylu, "Türk Polisi yakalar. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.