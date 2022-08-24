Van'da aile hekiminden muayeneye gelen çocuklara kitap 

Aile hekimi Erhan Kalkan, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için polikliniğine muayeneye gelen tüm çocuklara kitap hediye ediyor.

Van'ın Erciş ilçesindeki doktor, çocuklara kitap okuma alışkanlığını aşılamak için çalışmalar yapıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde 20 yıldır görevli 2 çocuk babası aile hekimi Erhan Kalkan, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için polikliniğe gelip muayenene olan çocuklara kitap hediye ediyor.

Dr. Kalkan, botanik bahçesine çevirdiği polikliniğinde bir de kütüphane oluşturdu.

"Muayene olan çocuklara kitap hediye"

Erhan Kalkan, okulların açılmasına sayılı günler kala polikliniğin kapısına da 'Kitap dünyaya açılan denizdir. Çocuklar bizim geleceğimiz, kitaba sevgi, kitap okumayı sevdirmek bizim görevimizdir. Muayene olan çocuklara kitap hediye' şeklinde yazı astı.

"Doktor amca muayeneden sonra kitap hediye etti"

Muayene için gelen hastalar da hem yeşillikler içinde olan muayeneden hem de hediye olarak verilen kitaplardan çok memnun olduklarını söyledi.

Ailesiyle muayeneye gelen 4’üncü sınıf öğrencisi Burak Emre Sakar, "Karnım ağrıyordu. Annem beni alıp aile hekimimiz olan Dr. Erhan Kalkan'a getirdi. Doktor amca beni muayene ettikten sonra bana kitap hediye etti.

Çok şaşırdım. Burası çok güzel ve burada çok çiçek ve kitaplar var. Kendimi daha iyi hissediyorum. Kitap için doktor amcaya teşekkür ederim." dedi.

Esnaftan doktora teşekkür

DHA'nın haberine göre; muayene için gelen esnaf Gültekin Baran da bunun kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için güzel bir uygulama olduğunu belirterek Dr. Kalkan'a teşekkür etti.

































