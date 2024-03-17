Van'da AYAR-2 Operasyonu: Gizli bölmelerden 88 kilo altın çıktı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AYAR-2 Operasyonu'nda 88 kilo kaçak külçe altın yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri çetelere karşı olduğu kadar kaçakçılara da göz açtırmıyor.

Bu kapsamda Van'da AYAR-2 Operasyonu düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Van’da Altın Kaçakçılığına yönelik düzenlenen “AYAR-2” operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 Kg Yabancı Menşeli Kaçak Külçe Altın ele geçirildi.

Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 Milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu.

Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız."

Ayrıntılar geliyor...