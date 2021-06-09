Van'da geçen yıl meydana gelen depremde, 10 kişinin hayatını kaybettiği 25 mahalledeki örnek evlerin yapımı tamamlandı.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvenlik Mahallesi'nde yıkıma yol açan, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı depremin izleri silinmeye çalışılıyor.

2 ÖRNEK DEPREM KONUTU YAPILDI

Deprem, Başkale'nin yanı sıra Saray ilçesinin mahallelerinde de hasara yol açtı.

İki ilçeye bağlı 25 mahallede, 4 bin 900 konut ağır hasar gördü.

Yapılan hasar tespit çalışmalarında, yıkılan konutların büyük bölümünün üst üste yığılan kerpiç ve briketlerden yapıldığı belirlendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin, yıkımın meydana geldiği mahallelerde sürdürdüğü çalışmaların tamamlanmasından sonra, konut yapımı için çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda en büyük yıkımın yaşandığı, Başkale'nin Özpınar ve Saray'ın Örenburç Mahallesi'nde 2 örnek deprem konutu yapıldı.

Van’da depremzedeler tamamlanan konutları inceledi VİDEO





VATANDAŞLAR KONUTLARI GEZDİ

Yapımı tamamlanan konutlar, yetkililerin gözetiminde vatandaşlara gösterildi.

Konutları gezen vatandaşlar, yapıları çok beğendiklerini ve en kasa zamanda tüm konutların yapılıp kendilerine teslim edilmesini istedi.

Başkale ilçesi Özpınar Mahallesi'nde yaşayan Sefer Arslan, depremde evlerinin büyük hasar gördüğünü, mahallelerindeki çoğu evin yıkıldığını dile getirerek, örnek evi çok beğendiklerini söyledi.

Herkesin ev yaptırmak istediğini ifade eden Arslan, "Allah devletimize zeval vermesin. Evlerimizin bir an önce yapılmasını istiyoruz.

Örnek daireyi gezdik, her anlamda çok güzel yapılmış çok beğendik. Şehir merkezindeki dairelerden hiçbir farkı yok.

Sadece devlet büyüklerimizden biraz indirim talep ediyoruz. Herkes de ev yapmak istiyor". dedi.

"DAİRELER ÇOK GÜZEL"

Özpınar Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Şirin Arslan da örnek daireyi çok beğendiklerini belirterek, "Bu evlerde oturmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

Nüfusumuz kalabalık, biraz bize küçük gelebilir ama her şeyi ile çok güzel yapılmış.

Allah devletimize zeval vermesin.

Dairelerimiz çok güzel. Devletimiz hemen gelip, hepsini yapsın." diye konuştu.



