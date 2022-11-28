Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Kentte ülkeye kaçak yollarla ürün geçirmeye çalışan şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda çeşitli gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken 16 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli şahıslara yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Van'da polis ekiplerince farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

16 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı

İHA'nın haberine göre, açıklamada, "21-27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM bünyesinde 350 paket sigara, 66 adet cep telefonu, 60 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. 6114 SKM ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarında ise 1 adet sahte pasaport, 1 adet kopya düzeneği ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay bünyesinde 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır." denildi.