Petrol
81.14
-3.07%
Euro
19.2892
-0.60%
Dolar
18.6207
-0.07%
Altın
1.047
-0.41%
Borsa
4874
0.00%
Bitcoin
308.192
-2.33%
BTXN Coin
5.80
0.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

    Kentte ülkeye kaçak yollarla ürün geçirmeye çalışan şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda çeşitli gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken 16 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
    • 28.11.2022 - 08:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli şahıslara yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

    Van'da polis ekiplerince farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    16 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı

    İHA'nın haberine göre, açıklamada, "21-27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM bünyesinde 350 paket sigara, 66 adet cep telefonu, 60 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. 6114 SKM ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarında ise 1 adet sahte pasaport, 1 adet kopya düzeneği ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay bünyesinde 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır." denildi.

    Van da gümrük kaçakçılığı operasyonu #1

    Van da gümrük kaçakçılığı operasyonu #2

    Van da gümrük kaçakçılığı operasyonu #3

    Van da gümrük kaçakçılığı operasyonu #4


    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    İspanya - Almanya maçında Katarlı taraftarlar Mesut Özil posterleri açtı
    Futbol

    İspanya - Almanya maçında Katarlı taraftarlar Mesut Özil posterleri açtı

    Düğünde altın yerine balık taktı
    Yaşam

    Düğünde altın yerine balık taktı

    Görüş Bildir