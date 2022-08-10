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    Van'da sadece İranlıların girebildiği eğlence mekanı

    Van'da sadece İranlıların girebildiği eğlence mekanı

    Van'a gelen İranlı turistler, gündüz alışverişlerini yaptıktan sonra geceleri de kendilerine özel açılan eğlence mekanında doyasıya eğleniyor. Ensonhaber kamerası o mekana girdi.
    • Özel Haber
    • 10.08.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 15:11
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    Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin birçok bölgesine yeniden turist akını başladı.

    Antalya'ya Ruslar, Muğla'nın ilçelerine Avrupalılar, Karadeniz bölgesine Araplar, Van ve çevresine ise daha çok İranlılar geliyor.

    Geçtiğimiz hafta Uzungöl'e gidip Arap turistlerle yaptığımız röportajın ardından Ensonhaber kamerası bu kez Van'daydı.

    6 ayda 200 bin turisti geçti

    Bu yılın ilk 6 ayında Van'a gelen turist sayısı 200 bini aşmış durumda.

    İranlıların Van ekonomisine katkısı

    İranlı turistlerin Van ekonomisine kazandırdığı miktar 1 milyar lirayı aşmış durumda.

    Kentte otellerin neredeyse hepsi dolu.

    Peki İranlı turistler Van'da ne yapıyor?

    İranlıların gece hayatı

    Fiyatları uygun bulan İranlı turistler, sabah alışveriş yapıp turistik bölgeleri ziyaret ediyor. Geceleri ise eğlence mekanları İranlı turistlerle dolup taşıyor.

    Van da sadece İranlıların girebildiği eğlence mekanı #1

    Türklerin giremediği mekandan özel görüntüler

    İranlı turistlerin eğlence anlayışının biraz daha farklı olmasından dolayı onlara özel açılan bir mekan var.

    Sadece İranlıların girebildiği mekana Ensonhaber kamerası girdi.

    Van'ın merkezinde yer alan mekan, bulunduğu binanın 10. katında.

    Sadece İranlıların girebildiği mekana girişler oldukça zor. Kuyruk uzadıkça uzuyor.

    Damsız ve rezarvasyonsuz giriş asla kabul edilmiyor.

    Van'da sadece İranlıların girebildiği eğlence mekanı VİDEO

    Van da sadece İranlıların girebildiği eğlence mekanı #2

    Van da sadece İranlıların girebildiği eğlence mekanı #3

    Van da sadece İranlıların girebildiği eğlence mekanı #4

    Van da sadece İranlıların girebildiği eğlence mekanı #5


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