Van'da yaşanan olaylar sonrası sokakların son hali görüntülendi DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınmasının ardından çıkan olaylarda sokakların son hali görüntülendi.

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İHA

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alındı.

Yaşanan durum üzerine Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verdi.

Bunun üzerine dün itibarıyla şehirde olaylar çıktı.

Caddelerdeki çiçekler devirip ateş yaktılar

Kararının ardından parti binası önünde toplanan kalabalık, yürüyüş yapmak istedi.

Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine ara sokaklara dağılan kalabalıktakiler, caddelerdeki çiçeklikleri devirdi, ateş yakarak polise taş attı.

Barikat kurup araçlara zarar verdiler

Kentin birçok noktasında toplanarak barikatlar kuran, bazı araçlara zarar veren göstericilere müdahale eden polis, tazyikli su ve biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştı.

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Olaylar yüzünden cadde ve sokaklar zarar gördü

Yaşananlar sonrası gece geç saatlere kadar süren olaylardan dolayı cadde ve sokaklar büyük zarar gördü.

Belediye ekipleri caddelerdeki çöpleri temizlemek için sabah saatlerinde çalışma başlattı.

Son hali görüntülendi

Olayların çıktığı Van sokaklarının son hali ise böyle görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)