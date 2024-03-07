Soğuk hava olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.
Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisini altına alan kar yağışı vatandaşları zor durumda bırakıyor.
Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Van oldu.
257 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Kentte dün gece etkili olan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 122 mahalle ve 135 mezra yolu olmak üzere 257 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Yolların açılması için karla mücadele ekipleri harekete geçerek, çalışma başlattı.
64 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Yağışın en yoğun olduğu Başkale ilçesinde 35 mahalle ve 29 mezra olmak üzere 64 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kar kalınlığının merkezde 30, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığı ilçede belediye ekipleri kar temizliği yaptı.
Eğitime ara verildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede ilk ve orta dereceli okullar bugün için, 1 gün tatil edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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