Van'daki aşiretler federasyonundan 'taziye yemekleri kaldırılsın' çağrısı

Aşiretlerden dikkat çeken karar...

Van'da bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu, taziye yemeklerinin kaldırılması ve düğünlerdeki takı ve aşırı harcamalarla ilgili açıklama yaptı.

"KÜLTÜREL BİR EROZYONA YOL AÇIYOR"

Federasyon Genel Başkanı Rasim Aslan yaptığı açıklamada, ülkenin her bölgesinde farklı yaşam koşulları olsa da insani ve İslami değer yargılarının aynı olduğunu belirtti.

Son dönemlerde milli ve manevi değerlere ait olmayan, gelenek ve görenekleri yansıtmayan, kültürlerin istilası toplumu olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Aslan, bunun büyük bir kültürel erozyona yol açtığını kaydetti.

"ÖLÜ SAHİBİ KREDİ BORÇLANIYOR"

Toplumu olumsuz yönde etkileyen iki önemli meseleye özellikle dikkat çekmek istediğini söyleyen Aslan, şu ifadeleri kullandı:

Taziye masrafları ve düğünlerdeki aşırı maddi yükler. Daha önce de çeşitli vesilelerle değindiğimiz gibi, çoğu zaman çok ağır bir külfet haline gelmektedir. Vefat eden bir müminin geride kalan kardeşleri olarak, dinimizin esas ve usullerine göre kefenlenmesi, defin ve dua sorumluluklarımız vardır. Aynı şekilde, ölü yakınlarının acılarını paylaşmak, onlara teselli vermek, sıkıntılarını hafifletmek de dini ve insani bir sorumluluktur. Burada amaç, cenaze sahiplerinin sıkıntılarına sıkıntı katmak değil, tam aksine yüklerini hafifletmektir. Ancak günümüzde bu anlayıştan uzaklaşılmış, taziye yakınlarına yemek götürme geleneğinin yerine taziye sahibinin, gelen misafirlerine yemek hazırlaması mecburiyeti getirilmiştir. Bu durum, maddi yüklerin artmasına ve maneviyatın zedelenmesine yol açmaktadır. Peygamberimiz cenaze sahiplerine yemek götürülmesini tavsiye etmiş, onların yorgun ve üzüntülü olduklarını vurgulamıştır. Oysa bugün cenaze sahibi, kredi borçlanarak taziye yemeği hazırlamaya zorlanmaktadır. Bu durum alimlerce sünnete ters görülmüş, hatta mekruh sayılmıştır. Bu yanlış geleneğin terk edilmesi gerekmektedir. Bu konuda toplumumuzun ortak bir mutabakatla hareket etmesi, hayırlı bir değişimi mümkün kılacaktır.

"UYGULAMA BİRÇOK İNSANI MAĞDUR-MAHCUP ETMEKTEDİR"

Aslan, ayrıca düğünlerdeki takı ve ziynet eşya taleplerinin de gençleri ve aileleri ağır yük altına soktuğunu, bu nedenle her kesimi toplumsal bilinç ve dayanışma içinde hareket etmeye davet ettiklerini belirterek şöyle konuştu: