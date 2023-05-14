Van'daki Kırgız Türkleri sandığa yöresel kıyafetleriyle gitti Seçim heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Van'ın Erciş ilçesinde ise görüntüler görülmeye değer. Geleneklerini yaşatmak isteyen ve 1982'de Erciş'e yerleşen Kırgız Türkleri sandığa kendi kültürlerine özgü kıyafet ve atları ile gitti.

AA

Seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içinde oy kullanmak için sandıklara akın ediyor.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan Van'ın Erciş ilçesine göç eden Kırgızlar, yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.

Bazı Kırgızların, sandıkların kurulduğu okula atlarıyla geldiği görüldü.

Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgızlar, Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde oy kullanmak için sandıkların bulunduğu okula giderken yöresel kıyafetlerini tercih etti.

"Vatandaşlık görevlimizi yerine getirdik"

Kırgız Türklerinden Mustafa Vatansever, seçimde oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

"Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz"

Seçimin ülke için hayırlı olmasını dileyen Vatansever, şöyle konuştu:

Kırgız Türkleri olarak gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Oyumuzu da kullandık. Kırgız denilince akla at gelir. Bazı yakınlarımız sandıkların kurulduğu okula atlarıyla geldi. Oylarını kullanıp geri dönecekler.

"Hayırlı uğurlu olsun"

Nisan Vatan ise "Seçim, devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah'a şükürler olsun oyumuzu kullandık." dedi.