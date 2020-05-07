Erciş ilçesinde fırın işleten İsmail Şit, dünyayı sarsan virüse dikkat çekmek için koronavirüs şeklinde ekmek üretti.

Dünyaya diz çöktüren, yaşantımızı değiştirip, tek gündem maddemiz haline gelen koronavirüsle mücadele şekillerine, her gün yenileri ekleniyor.

Babasıyla birlikte Van'ın Erciş ilçe merkezinde fırın işleten İsmail Şit de ürettiği ekmeklerine, televizyonlarda ve gazetelerde görüp etkilendiği "koronavirüs" şeklini verdi.

"AMACIMIZ SALGININ SÜREKLİ İNSANLARIN HAFIZASINDA YER ALMASI"

Şit, bunu sosyal sorumluluk için yaptığını ve virüse dikkat çekmek istediğini söyledi.

Virüse benzeyen ekmekleri tezgahına dizen Şit, "İftar için pide alamaya gelen insanların çok dikkatini çekiyor. Amacımız, bu uygulama ile salgının sürekli insanların hafızasında yer almasını, sosyal mesafeye ve maske takmaya daha çok duyarlı hale gelmesini sağlamaktır." dedi.

MÜŞTERİLER GÖRÜNCE ŞAŞIRIYOR

Ekmek almaya gelen vatandaşlar ise koronavirüse benzeyen ekmekleri tezgahta görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Van'da koronavirüs şeklinde ekmek üretildi- İZLE

Müşterilerden Hasan Ortakaya, "İftar pidesi almak için her gün bu fırına geliyorum. Tezgâhta koronavirüse benzeyen ekmek görünce çok şaşırdım. Çok ilginç ve çarpıcı bir uygulama. Bu uygulama ile salgına dikkat çekmişler. Gerçekten de bu salgını ciddiye almak lazım. Herkesin buna benzer sosyal çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.