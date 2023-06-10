Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten İsveç'in NATO'ya üyeliğine tepki Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, İsveç'in NATO'ya alınarak sınırlarını doğuya ve kuzeye doğru genişletme isteğinin Türkiye'nin güvenliğine, karar özgürlüğüne ve egemenliğine karşı ağırlaşan bir tehdit anlamına geldiğini ileri sürdü.

AA

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Perinçek'in gündeminde İsveç'in NATO'ya üyeliği vardı.

Perinçek, "Eğer Türk Devleti Türkiye'nin güvenliğinden sorumluysa, geleceğe dair ciddi bir bakış açısı varsa kesinlikle İsveç'in NATO'ya alınmasını veto etmesi gerekir." dedi.

"NATO ile savaşarak şehit vermiş bir ülkeyiz"

Türkiye'nin NATO'yu yakından tanıdığını belirten Perinçek şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir NATO üyesi, NATO'nun ne olduğunu Türk milleti kadar tanımamıştır. Çünkü biz NATO'yu 12 Mart 1971 darbesinde tanıdık. Biz NATO'yu 12 Eylül 1980 darbesinde tanıdık. Biz NATO'nun 15 Temmuz gecesi FETÖ örgütlemesi sonucu savaşarak tanıdık. Biz NATO ülkeleri içerisinde NATO ile savaşarak şehit vermiş bir ülkeyiz.

Rusya'nın NATO ile savaştığını, bu nedenle Rusya'nın Türkiye'nin silah arkadaşı olduğunu savunan Perinçek, NATO'ya karşı kararlı tavır alınmadığında, dost ülkelerde birtakım kaygılar ve soru işaretleri yarattığını ifade etti.

Ekonomik bakımdan da NATO'ya karşı tavır alınması gerektiğini söyleyen Perinçek, Türkiye'nin özellikle batıdan gelen ekonominin denetim altına alınmasını isteyen tehditler karşısında da NATO'ya karşı olması gerektiğini savundu.

"Vatan Partisi olarak, NATO'ya 'hayır' diyoruz"

Türkiye'nin NATO'dan çıkmasının en doğru ve stratejik bir karar olacağını ileri süren Perinçek, şöyle devam etti: