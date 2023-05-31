Vatandaşlar merakla bekliyordu! 2023 yılı kurban fiyatları Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İbadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. 2023 yılında en düşük büyükbaş hayvan fiyatının 60 bin liradan başlaması bekleniyor.

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Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı...

İbadetini yerin getirmek için kolları sıvayan binlerce vatandaş kurbanlık arayışı içerisine girdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükşehirlerde kurban satışı hemen hemen 10 gün önce başladı.

Kurbanlık hayvanlar ise yaklaşık iki hafta sonra gelecek.

Yüzde 150 oranında arttı

Kurban fiyatları ise artan enflasyon rakamları ve et fiyatları ile birlikte geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 150 oranında arttı.

Kurban fiyatları değişkenlik gösterse de ortalama fiyata büyükbaş hayvanda 60-100 bin, küçükbaş hayvanlarda ise 4-7 bin lira arasında değişiyor.

İstanbul'da canlı kilosu 165 lira civarında

İstanbul’da kurbanlık canlı dananın kilosu 165 lirayken, canlı düvenin kilosu 155 lira civarında bulunuyor.

Maliyetler gerekçe gösterildi

Kurbanlık satışı yapanlar fiyatların geçen yıla göre yüzde 150 arttığını, buna neden olarak da hayvan olmayışı ve maliyetlerin yükselmesini gösterdi.

Geçen yıl İstanbul’da küçükbaş kurban fiyatı 2 bin 800 ile 4 bin 500 lira arasında değişirken, büyükbaş kurban fiyatı ise 34 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyordu.

Geçen yıl canlı dananın kilosu 75 lirayken, canlı küçükbaşın kilosu yaklaşık 80 liraydı.

Vekaletle kurban kesim bedeli

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.