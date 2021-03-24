İstanbul'da etkili olan kar yağışında işe gitmeye çalışan vatandaşlar, kayganlaşan merdivenlerde düşmemek için zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı, sabah saatlerinde etkili oldu.

Kar yağışı, trafikteki sürücülere ve işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Kar yağışı nedeniyle üst geçitler ve merdivenler beyaza büründü, yerler kayganlaştı.

Toplu taşıma araçlarıyla işe giden vatandaşlar, kayganlaşan üst geçit ve merdivenlerinde yürümekte güçlük çekti.

DÜŞMEMEK İÇİN UĞRAŞTILAR

Kimi vatandaşlar düşme tehlikesi geçirirken kimi vatandaşlar düşmemek için merdivenlere tutunarak yürüdü, bazıları ise yanındakilere tutunarak ilerleyebildi.

Kar yağışı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından herhangi bir hazırlığın ve çalışmanın yapılmaması, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlardan İBB’ye tuzlama tepkisi VİDEO

"ELİMİZ KIRILSAYDI DA OY VERMESEYDİK"

Tuzlama çalışmasının yapılmadığı merdivenlerde yürümekte zorlandığını anlatan Sami isimli vatandaş, “Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u, yani elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik. Günler öncesinden haber verildi, kar geliyor, bilmem ne geliyor diye, adama masal geliyor galiba, ya inanmıyor. İnsan bir hazırlık yapar, bir şey yapar. Şu hale bakın merdivenler olduğu gibi buz tutmuş vaziyette, insanlar yüzünü, gözünü patlatacak, kimsenin umurunda değil. Zorlanmaz olur muyum, iki sefer tökezledim. Yüzümüzü, gözümüzü patlatacaktık. Olmayacak işlerle uğraşıyor, işine bak ya, İstanbul’a bir çivi çak ya. Nereden seçtik seni anlamıyorum ki? Olacak şey değil ya.” ifadelerini kullandı.