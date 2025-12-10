Vatandaşlık maaşı başvurusu 2025: Ne kadar, kaç TL ödenecek? Başvuru ekranı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin 2026 yılında pilot bölgelerde hayata geçirileceğini söyledi.

“GETAD” diye kısaltılan vatandaşlık maaşı 2027’de ise tüm Türkiye genelinde uygulanacak.

Vatandaşlık maaşı ile hane geliri asgari ücretin altında kalan kimselere sosyal yardım yapılacak.

Peki; vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL? İşte bilgiler...

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURUSU 2026

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılında dar gelirli ailelere 'vatandaşlık maaşı' ödeyecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın da dahil olduğu çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması, yeni yıldan itibaren da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Model, geliri asgari ücretin altında kalan ailelere ek destek verilmesini öngörüyor.

Başvuruların da 2026 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR

Vatandaşlık maaşı için hanelerin belirli bir gelir düzeyinin altında olma şartı aranacak.

Önce yoksulluk sınırı ya da asgari ücret baz alınarak yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Kazancı bu rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek.

Örneğin belirlenen rakamın 20 bin lira olması halinde ailenin geliri 16 bin lira ise devlet aylık 4 bin liralık ödeme yapacak.