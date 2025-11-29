Vatikan Devlet Başkanı 14'üncü Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti

- Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.
- İstanbul'daki temasları sırasında Kültür ve Turizm Bakanı ve diğer yetkililer eşlik etti.
- Papa'nın sonraki durağı Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi oldu.
İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'nun İstanbul temasları sürüyor...
Papa, ayin için dün Bursa'nın İznik ilçesine gitmişti.
SULTANAHMET CAMİİ'NE GELDİ
Akşam saatlerinde yeniden İstanbul'a gelen Papa 14. Leo, sabah saatlerinde Sultanahmet Camii'ni geldi.
Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Papa 14. Leo'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ile cami görevlileri eşlik etti.
Sultanahmet Camisi müezzini Aşgın Musa Tunca, Papa 14. Leo'ya cami hakkında bilgi verdi.
PAPA YEŞİLKÖYE'DE SÜRYANİ KİLİSESİNDE
Papa 14. Leo'nun sonraki durağı Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi oldu.
Papa'nın ziyareti öncesi kilise ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Papa'nın Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki ziyareti sürüyor.
PAPA'NIN TÜRKİYE TEMASLARI
Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi 27 Kasım'da başladı.
Papa 14. Leo'nun, başkent Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir oldu.
Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzalayan Papa, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
CUMURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı.
Törende Vatikan'ın milli marşı ve İstiklal Marşı okundu, ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.
İZNİK'E GELDİ
Papa 14’üncü Leo, Ankara ve İstanbul’daki ziyaretlerinin ardından Birinci Konsil’in 1700’üncü yıl dönümünün kutlanacağı Bursa’nın İznik ilçesine geldi.