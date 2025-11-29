Vatikan Devlet Başkanı 14'üncü Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İstanbul temasları kapsamında Sultanahmet Camii'ne ziyaretlerde bulundu.