Bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'na katılan bakanlar, toplantı öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yaptığı kısa bir konuşmada müjdeyi duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanunun nihayete kavuşmasının ardından şimdi de geçici işçiler konusuna el atılacağını açıkladı.
"Bu hafta Meclis gündemine alınır"
Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya önümüzde. Ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT’den sonra geçici işçiler demiştim. Şimdi de Meclis'in vereceği karar ile geçici işçiler meselesi de kapanıyor.
"Staj bir eğitimdir"
Prim yatırılmadan emekli olunmayacağının altını çizen Bakan Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:
Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Siz kendi iş verenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız. Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın.