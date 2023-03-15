Vedat Bilgin duyurdu! EYT'den sonra sıra geçici işçiye kadro: Bu hafta Meclis gündemine alınır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, geçici işçiler dosyasının hafta içerisinde Meclis gündemine alınacağını ve sorunun çözüleceğini söyledi.

Bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'na katılan bakanlar, toplantı öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yaptığı kısa bir konuşmada müjdeyi duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanunun nihayete kavuşmasının ardından şimdi de geçici işçiler konusuna el atılacağını açıkladı.

"Bu hafta Meclis gündemine alınır"

Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya önümüzde. Ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT’den sonra geçici işçiler demiştim. Şimdi de Meclis'in vereceği karar ile geçici işçiler meselesi de kapanıyor.

"Staj bir eğitimdir"

Prim yatırılmadan emekli olunmayacağının altını çizen Bakan Bilgin, sözlerine şöyle devam etti: