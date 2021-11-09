EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin konuşan Bakan Vedat Bilgin, konularla ilgili kapsamlı çalışma yaptıklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Vedat Bilgin'e EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmalar soruldu.

"TÜM KONULAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Bakan Bilgin, "Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"KARARI PAYLAŞACAĞIZ"

Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelerek görüşeceklerini söyleyen Bilgin, "Karar aşamasına gelince paylaşırız." diye konuştu.

Asgari ücret tespitine ilişkin farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını ifade eden Bilgin, meslek gruplarının beklentilerinin tespit edileceğini ve araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Vedat Bilgin: EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmaları sürüyor ViDEO

VERGİ MODELLERİ VE DÜZENLEMELER

Bilgin, önümüzdeki dönemde Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağını da dile getirdi.

Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor." dedi.

EYT'LİLER İÇİN 5 FORMÜL

EYT meselesi için 5 sistem üzerinde çalışan bakanlık, SSK, Bağ-Kur ve memurları ayrı ayrı kategoride yaş gruplarına göre değerlendirecek.

1. FORMÜL: KISMİ EMEKLİLİK

9 Eylül 1999 öncesinde sigortası bulunanlar, 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Kısmi emekliler olarak adlandırılan bu kesim, 3600 günü tamamladığı taktirde kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurduğu anda emekliliğinin tadına çıkarmaya başlıyor. Emeklilik yaşını, bu şartların yerine getirilmesiyle tarih belirliyor.

2. FORMÜL: SÜRENİN TAMAMLANMASI

Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıl (7 bin 200 gün) erkeklerde ise 25 yıl (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 yılından 25 yıl geriye gidildiğinde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Yasanın çıkması halinde erkekler 25, kadınlar da 20 yıl geriye giderek hakkını doldurmuş olacak. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortası bulunan kadınlar için bu süre dolmuş durumda.

3. FORMÜL: PRİMİN TAMAMLANMASI

Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında prim gerekiyor. Bu da primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olacağı anlamına geliyor.

4. FORMÜL: ALMANYA SİSTEMİ

Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik hali ortaya çıkıyor.

5. FORMÜL: FİNLANDİYA SİSTEMİ

Burada da Alman sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor. Sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.