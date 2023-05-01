Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması! Kanun teklifimiz hazır... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir" açıklamasının ardından kanun teklifinin de hazır olduğunu vurguladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı.

Bakan Bilgin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır." dedi.

3600 ek gösterge, 2022'de sağlık çalışanları polis memurları ve din görevlileri için gündeme gelmiş ve kabul edilmişti. Diğer çalışanlar da 3600 ek gösterge kapsamındaki iyileştirmelerden yararlanmak istiyordu.

Bakan Bilgin'in bu son açıklamasıyla, göstergenin kapsamının genişlemesi beklentisi doğmuş oldu.

3600 ek gösterge nedir?

3600 ek gösterge, memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde etkili olan önemli bir katsayı olarak biliniyor.

3600 ek gösterge memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirleniyor.