Vedat Işıkhan: EYT'nin maliyeti her yıl katlanarak artacak

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuk olduğu programda Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Gazeteci Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı, önemli konu başlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin gündeminde uzun yıllar yer tutan ve 2023 yılında çözülen EYT sorununun çözümüne ilişkin de Bakan Işıkhan'a sorular yöneltildi.

"EYT BİR TALEP HALİNE GELMİŞTİ"

EYT'nin Türk ekonomisine etkisini değerlendiren Işıkhan, şunları söyledi:

"EYT bir talep haline gelmişti. 2025 itibarıyla 2,5 milyona yakın vatandaşımız EYT kapsamında emekli oldu. Hala sistemde olup emekliliği hak etmiş ama başvuru yapmamış yaklaşık 2-2,5 milyon vatandaşımız olduğunu tahmin ediyoruz.

"TOPLAM 5 MİLYONA YAKIN EYT'Lİ OLDUĞUNU VARSAYIYORUZ"

Toplamda 5 milyona yakın EYT'li olduğunu varsayıyoruz. EYT'li olanların büyük bir kısmı da çalışmaya devam ediyor. Bir yandan emeklilik maaşını alırken bir yandan da alternatif işlerde çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü oradan da bize pirim geliyor. Böyle bir döngü.

Kim istemez ki emekliliği. Vatandaşımızın şu kaygısını anlamış değilim. Emeklilik tamam ama bu bir sonuç zaten. Sen yeter ki çalış, üretim yap, ailene gelir sağla. Zaten emeklilik primini ödüyorsun.

2024'TE BÜTÇEYE YÜKÜ 844 MİLYAR TL

2,5 milyonun aynı anda emekli olması sistemimize ciddi bir yük getirdiğini de söylememiz gerekiyor. SGK bütçemizin yüzde 67'sini emekli aylığı ödemelerine harcıyoruz. 2023-2024 yılları içerisinde EYT'nin tam maliyeti 844 milyar TL.

"2025'TE 1,2 TRİLYON TL, HER YIL KATLANARAK ARTACAK"

Bu yıl ise rakam 1,2 trilyon. Her yıl katlanarak bu rakam artacak. Bu rakamı da her yıl bütçeye koymak zorundayız. Çünkü hak eden ve edecek emeklilerimiz var. Bu planlamayı sürdürülebilir sağlamalıyız."

"EYT OLMASA EMEKLİ MAAŞLARI DAHA YÜKSEK OLUR MUYDU?"

Işıkhan'a EYT maliyeti olmasa emekli maaşlarının daha yüksek olup olmayacağı sorusu da soruldu.

Işıkhan şunları söyledi:

Bütçeye ayırdığımız payı hesaba katın. 844 milyar TL geçen yıl. Bu yıl 1,2 trilyon TL. EYT'li tabi ETY hak edilmiş bunu eleştirmiyorum yanlış değerlendirilmesin. Elbette ödemek zorundayız. Ancak bu bir teori tabi, bir varsayım. Bu da gerçekleşti artık. Biz EYT'nin yaratmış olduğu mali yükle mücadele etmenin tek yolunun istihdam olduğunu düşünüyoruz.

Işıkhan EYT dışında, "Türkiye'de asgari ücret ve emekli maaşları nereye geldi?", "Türkiye ve Avrupa'daki emeklilerin farkları nelerdir?", "SGK'ya borcu olan belediyeler", "7200 kararı nedir ne zaman çıkacak?", "Kayıt dışı istihdamda mevcut sayılar nedir", "Piyasalarda ara eleman sıkıntısı var mı?", "Gençler çalışmak için yurt dışına mı gidiyor?", "Özel sektöre doğum izni düzenlemesi gelecek mi?", "Sokaktaki vatandaşlardan gelen sorular" gibi konu başlıkları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

