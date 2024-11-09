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Vedat Işıkhan İŞKUR verilerini paylaştı: 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımız işe yerleştirildi

Vedat Işıkhan İŞKUR verilerini paylaştı: 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımız işe yerleştirildi Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirdik." dedi.