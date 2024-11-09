Vedat Işıkhan İŞKUR verilerini paylaştı: 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımız işe yerleştirildi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile iş bulamayan vatandaşların işe yerleştirilmeleri devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasındaki verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımda, İŞKUR aracılığı ile 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 1 milyon 201 bin 927 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildiği açıklandı.
"2 MİLYON 615 BİN 492 BİREYSEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"
Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İŞKUR'un ocak-ekim dönemindeki hizmetlerimize ilişkin verileri içeren Ekim Ayı İstatistik Bülteni yayımlandı. 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında; 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
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