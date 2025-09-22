Vedat Işıkhan'dan 7200 müjdesi: 2028'den önce nihayete erecek

BAKAN IŞIKHAN'IN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ensonhaber YouTube kanalına konuk oldu.

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Gazeteci Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Işıkhan, önemli konu başlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Esnafın merakla beklediği 7200 konusunun da gündeme geldiği programda Bakan Işıkhan, önemli açıklamalarda bulundu.

7200 konusunun 2028'den önce çözüleceğini ifade eden Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"ESNAFIMIZIN ÇOK SORDUĞU SORULARDAN BİRİ"

"Esnafımızın en çok sorduğu sorulardan biri. Gündemimizde yer alan bir konu. 9 bin günden 7200 güne indirilmesi yani 25 yıldan 20 yıla indirilerek emeklilik hakkının tanınması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MÜJDEYİ 2028'DEN ÖNCE VERİR"

Bu bizim için emir niteliğindedir. Bu konuda Maliye Bakanlığımız ile çalışmaya başlayacağız. İnşallah siz de bir müjde olarak verebilirsiniz. 2028'den önce Cumhurbaşkanımızın bu müjdeyi esnafımıza verebilmesi için biz bakanlık olarak çalışıyoruz.

"PRİM TAHSİLATI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Yalnız burada esnafın tümü mü, küçük esnaf mı bu kapsamı yapmamız lazım.

Bağ-Kur'lu esnafımızın prim ödeme konusunda zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük. Bu konuda çalışmalara başladık.

2026'ın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi hedefliyoruz."

Işıkhan; 7200 dışında, "EYT'nin ülke ekonomisine etkileri nelerdir?", "Türkiye'de asgari ücret ve emekli maaşları nereye geldi?", "Türkiye ve Avrupa'daki emeklilerin farkları nelerdir?", "SGK'ya borcu olan belediyeler", "7200 kararı nedir ne zaman çıkacak?", "Kayıt dışı istihdamda mevcut sayılar nedir", "Piyasalarda ara eleman sıkıntısı var mı?", "Gençler çalışmak için yurt dışına mı gidiyor?", "Özel sektöre doğum izni düzenlemesi gelecek mi?", "Sokaktaki vatandaşlardan gelen sorular" gibi konu başlıkları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

