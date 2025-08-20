Veliler dikkat! Okul üniforma ücretleri belli oldu: Devlet ve özel okul…

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretimi döneminde okullarda serbest kıyafet zorunluluğu tamamen kaldırıldı.

Bakanlık tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında, okul kıyafetlerinde 'ekonomik ve sade' tasarım zorunluluğu getirdi.

Yeni yönetmeliğe göre üniformalar okullar tarafından belirlenecek, özel işaret ve desenler kullanılmayacak. Söz konusu tasarımlar ise dört yıl boyunca sabit kalacak ve okulların internet sitesinde yayımlanacak.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce, velilerin en büyük gündem maddelerinden biri olan okul kıyafetlerinin maliyeti de dikkat çekiyor.

Devlet okullarında ilkokul öğrencisi için bir set (pantolon, kısa ve uzun kollu tişört) 1.700 TL’ye kadar ulaşabiliyor. Parça parça alındığında ise eşofman altı 650 TL, üstü 750 TL ve tişörtler 400-450 TL arasında değişiyor.

Özel okullarda eğitim maliyetlerinin yanı sıra kıyafet fiyatları da oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Bir özel okulun öğrenci kıyafetleri incelendiğinde, tişörtlerin 1.400 TL, eşofman altı ve eteklerin 2.900 TL, uzun kollu hırkanın 2.350 TL, kapüşonlunun 3.400 TL ve şortların ise 2.250 TL gibi rakamlardan satışa sunulduğu görülüyor.