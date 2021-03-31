Vergi daireleri kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 31 Mart vergi dairesi çalışma saatleri..

Vergi dairelerinde 31 Mart'a kadar yapılması gereken işlemler için mesai saatleri uzatıldı. Vatandaşlar son ödeme gününde vergi daireleri kaça kadar açık sorusunu araştırıyor.

SGK prim borçlarını yapılandıranların ilk taksit ve peşin ödemeleri devam ediyor. Yapılandırmadan faydalananlar 31 Mart'a kadar ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamada, 7143 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" kapsamında yapılandırılan borçların 16'ncı ve 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süreleri ile 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin birinci taksitinin ödeme sürelerinin bugün sonra erdiği anımsatıldı.

Vergi dairesine gidecek olan vatandaşlar mesai saatlerine ilişkin detayları araştırıyor. Vergi daireleri ne zaman kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorular gündemde yer alıyor.

31 Mart günü için vergi daireleri mesaiye kalacak.. İşte 31 Mart vergi dairesi çalışma saatleri..

VERGİ DAİRELERİ KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

31 Mart Çarşamba günü ise son ödeme günü kapsamında 21.00'a kadar açık olacağı belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada,mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla "Vergi dairelerine ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve en son mükellefin işlemleri bitinceye kadar sokağa çıkma kısıtlamaları da dikkate alınarak vergi daireleri açık bulundurulacak." ifadelerine yer verildi.