Vergi daireleri pazartesi günü kaça kadar açık olacak? Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu

Bazı vergiler ile yapılandırma düzenlemelerine ilişkin taksitlerini henüz ödeyememiş olan vatandaşlar, ''Vergi daireleri pazartesi günü kaça kadar açık olacak?'' sorusuna yanıt arıyor.

Birçok ödemenin son günü olan 2 Ağustos pazartesi günü, Vergi dairelerinin çalışma saatleri merak konusu oldu.

Vergi ve yapılandırma düzenlemelerine ilişkin taksitlerini henüz ödememiş olan vatandaşlar, vergi dairelerinin pazartesi günü kaça kadar açık olacağını araştırmaya başladı.

Vergi dairelerinin 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat kaça kadar açık olacak? sorusu, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla yanıt buldu.

Peki vergi daireleri pazartesi günü kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...

VERGİ DAİRELERİ PAZARTESİ GÜNÜ KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi dairelerinin, bazı vergiler ile yapılandırma düzenlemelerine ilişkin taksitlerin son ödeme günü olması nedeniyle 2 Ağustos Pazartesi günü 19.00'a kadar açık olacağını bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin 2'nci, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 18'inci, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4'üncü ve 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisi 2'nci taksitinin ödeme sürelerinin 2 Ağustos Pazartesi günü sona erdiği anımsatıldı.

Duyuruda, "Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 2 Ağustos Pazartesi saat 19.00'a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır." ifadelerine yer verildi.