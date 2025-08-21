Vergi denetimlerinde yapay zeka dönemi: Artık anında tespit edilecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dikkat çeken bir yeniliğe imza atılıyor. Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, tarafından başlatılan yeni çalışma kapsamında yapay zeka devreye alınıyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında başkanlık, sahtecilik fiillerine ilişkin 1 Ekim itibarıyla daha sert tedbir ve politikaları uygulamaya almaya hazırlanıyor.

Yeni dönemde, mükelleflerin, "sahte belgeyi bilmeden kullandığına" yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin "bilerek" kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek.

Böylece, sahte belge kullanan mükelleflerin önemli bölümü hakkında artık "vergi kaçakçılığı" kapsamında işlem tesis edilecek ve üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak.

YAPAY ZEKA DEVREYE GİRECEK

Sahte belge düzenleyen mükelleflere yönelik uzun süren inceleme ve raporlama süreçleri artık yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileriyle çok daha kısa sürede tamamlanabilecek.

Bu sayede, sahte belge düzenleyen kişi ve kuruluşların hızlı bir şekilde tespit edilip cezalandırılması mümkün hale gelecek.

Süreçlerin hızlanması ise zincirleme şekilde sahte belge kullanan kişi ve şirketlerin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacak.

Böylelikle yasa dışı yollarla elde edilen finansal avantajların önüne geçilerek, vergi adaletinin daha etkin bir şekilde sağlanması hedefleniyor.

Aynı zamanda başkanlık, geçmişte sahte belge kullandığından şüphelenilen durumları da yazıyla mükellefe bildirecek. Böylece, mükellefe kayıtlarını düzeltme imkanı tanınacak.