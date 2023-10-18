Vladimir Putin: İsrail’in hastane saldırısı korkunç bir olay İsrail'İn hastanedeki sivilleri katletmesine tepki gösteren Vladimir Putin, yaşanan olayı 'korkunç' olarak nitelendirdi.

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Dünya İsrail'in Filistin zulmünü konuşuyor.

Gazze'de hastaneyi bombalayan İsrail, bir katliama daha imza attı.

Dünya çapında vicdanı olan herkesten tepki yağarken İsrail, aymazlık içerisinde sivil katliamına devam ediyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi kapsamında Pekin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de görüşmenin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Hastaneye yapılan saldırı korkunç bir olaydır"

Putin, yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının, çatışmanın sona ermesi gerektiğini gösteren korkunç bir felaket olduğunu söyledi.

Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından konuşan Putin, "Hastaneye yapılan saldırı korkunç bir olaydır. Yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı elbette bir felakettir. Umarım bu, bu çatışmayı bir an önce bitirmemiz gerektiğine dair bir sinyal olur. Her halükarda bazı temas ve müzakerelerin başlatılması olasılığına odaklanmalıyız." dedi.