Vladimir Zelensky duyurdu: Türkiye'yi ziyaret edecek

Haber Merkezi
Son günlerde gündem olan Rusya ile Ukrayna arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE'YE GELECEK
Son dakika gelişmesinde, Ukraynalı liderin, önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceği öğrenildi.
UKRAYNA'DA SICAK DAKİKALAR
Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken Rusya, sabah saatlerinde bu kez Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus insansız hava aracının gece boyunca Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyasyon sığınağını vurduğunu duyurdu.
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