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Vladimir Zelensky duyurdu: Türkiye'yi ziyaret edecek

Vladimir Zelensky duyurdu: Türkiye'yi ziyaret edecek Son dakika gelişmesine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.