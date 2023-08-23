Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in içerisinde bulunduğu uçak düştü Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyinde düştü. Uçakta 10 kişi olduğu açıklandı. TASS haber ajansı, Wagner lideri Prigojin'in yolcu listesinde olduğunu belirtti.

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ensonhaber.com

Ukrayna'ya karşı işgal harekatı sürdüren Rusya, geçtiğimiz aylarda dünyanın nefesini tutarak izlediği, olağanüstü bir olaya sahne olmuştu.

Cephede destek görmediklerini ve ölüme terk edildiklerini iddia eden paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı darbe kalkışmasına yeltenmişti.

Rus güçlerinin büyük önleler alıp, sert karşılık vermesiyle tırmanan gerginlik Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle olay büyümeden yatışmıştı.

Belarus'a yerleşmişti

Yevgeny Prigozhin ve askerleri Lukaşenko'nun davetiyle bu ülkeye yerleşmişti.

Ortamın soğumasıyla birlikte Wagner tekrar Rusya adına faaliyetlere başlamıştı.

Afrika'dan videolar yayınladı

Wagner, kısa süren isyanıyla Putin rejimini sarsmış olmasına rağmen Afrika’da ve bütün dünyada Rusya çıkarları için çalışmaya devam ettiğine yönelik videolar yayınladı.

Putin'in ne zaman intikam alacağı merak ediliyordu

Tüm dünya kamuoyu ise Putin'in Wagner'e karşılık nasıl bir yol izleyeceğine odaklanmıştı.

Bugün ise tüm dünyaya son dakika haberi yansıdı.

Prigojin'in uçağı düştü

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düştü.

Rusya'da yaşanan olay sonrası suikast iddiaları gündeme geldi.

Uçakta olduğu doğrulandı

Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

10 kişi öldü

Rusya uçakta 3 mürettebat dahil 10 kişinin öldüğünü açıkladı.