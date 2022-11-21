WhatsApp ücretli mi olacak? Teknoloji devinden gündeme damga vuran açıklama!

Meta'nın kurucu CEO'su Mark Zuckerberg'ten WhatsApp hakkında ücret itirafı geldi. Whatsapp paralı mı olacak? Paralı olursa ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2016 yılına kadar kullanıcılara ücretli olarak sunulmuştu.

Ocak 2016’ya kadar WhatsApp, yeni kullanıcılarından bir yılın sonunda yıllık 3 TL’ye (0.99 cent) yakın ücret alıyordu.

WhatsApp, uygulamayı ücretsiz hale getirdikten sonra kullanıcı sayısında büyük bir artış gördü ve 2 milyar kullanıcıya ulaştı.

Kullanıcı kitlesini büyük bir oranla genişleten ve kullanıcılarını elinde tutmayı başaran WhatsApp, artık ücretli olabilir.

WhatsApp ücretli mi olacak?

Sanal evren projelerine ağırlık veren ancak umduğunu bulamayan Mark Zuckerberg, WhatsApp'tan para kazanmanın yollarını arıyor.

Çalışanlara gönderdiği e-postada Mark Zuckerberg, metaverse projesinin başarısızlığını kabul ederek, WhatsApp ve Messenger uygulamalarının büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Mesajında, WhatsApp ve Messenger platformlarından kazanç elde etmek için yeni yollar bulmaları gerektiğine işaret etti. Ancak daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Ücreti ne kadar olacak?

Meta’ya yakın kaynakların iddialarına göre, Zuckerberg’in aklında iki şey olabilir; ya reklamlı bir WhatsApp sistemi ya da yeniden WhatsApp’ın ücretli olması.

Bununla birlikte, WhatsApp paralı sisteme geçerse fiyatının 1 dolar olabileceği ileri sürülüyor. Ancak bu defa fiyatı yıllık değil, aylık olarak ödenebilir.