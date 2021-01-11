WhatsApp vazgeçti mi? ? WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi oldu? WhatsApp'tan son dakika açıklaması..

WhatsApp gizlilik sözleşmesi güncellemesi, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca kullanıcı Telegram, BİP, Viber gibi uygulamalara geçerken, WhatsApp'ın sözleşmeden vazgeçtiği iddia edidi.

Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, aldığı yeni kararla gündeme oturdu.

Gizlilik sözleşmesini yenileyen ve WhatsApp kullanmak isteyenlere kabul etmelerini zorunlu kılan bu güncelleme tepkilere neden oldu.

Türkiye'de #WHATSAPPISİLİYORUZ adlı sosyal medya kampanyaları başlatıldı. Kişisel verilerin korunması konusunda değişiklik yapan WhatsApp, kullanıcılarını endişelendirdi.

Gizlilik sözleşmesini kabul edenler iptal etme yollarını ararken, milyonlarca kullanıcı WhatsApp'ı silerek başka uygulamalara geçiş yaptı.

Bir son dakika iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. WhatsApp'ın bu tepkiler üzerine gizlilik sözleşmesini geri çektiği iddiası ortaya çıktı.

Peki WhatsApp vaz mı geçti? WhatsApp sözleşmesi iptal mi oldu? İşte detaylar..

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor.

Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Sosyal medyada, “WhatsApp 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan kullanıcı verilerini Facebook ile doğrudan paylaşabilmesine izin veren yeni gizlilik sözleşmesinden vazgeçti.” İçerikli paylaşımlar yapılmasıyla birlikte WhatsApp gizlilik sözleşmesinden vaz mı geçti? sorusunun cevabı aranmaya başlandı.

Sosyal medyadaki iddialara göre; WhatsApp 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan kullanıcı verilerini Facebook ile doğrudan paylaşabilmesine izin veren yeni gizlilik sözleşmesinden vazgeçti. Fakat hiçbir resmi kurumdan bu yönde bir açıklama yapılmadı.

Yani WhatsApp vaz mı geçti? Sorusunun cevabı şimdilik “Hayır”.





WHATSAPP AÇIKLAMASI

WhatsApp, güncellenen "Gizlilik İlkesi" ile ilgili yoğun eleştiriler yapılması üzerine yeni bir açıklama yaptı.

WhatsApp, yaptığı yeni açıklamayla kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar onay vermesi gerektiğini yineledi.

WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istendiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR, WHATSAPP YA DA FACEBOOK BİLE, BU İÇERİKLERİ GÖREMEZ”

"Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz. WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur. Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder. Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile, bu içerikleri göremez."

Türkiye'deki kullanıcıların gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, "WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

