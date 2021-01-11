Yaay nedir? Yerli sosyal medya uygulaması Yaay nasıl kullanılır? Yaay açılımı ve özellikleri..

Yaay nedir? Yerli sosyal medya uygulaması Yaay nasıl kullanılır? Yaay açılımı ve özellikleri..

Her geçen gün Yaay sosyal medya uygulamasını kullanan kişi sayısı artıyor. Yerli sosyal medya uygulamasını kullanmak isteyenler öncelikle, nasıl kullanıldığını ve özelliklerini araştırıyor.

Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması Yaay büyük ilgi görmeye ve kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor.

Yerli Twitter olarak adlandırılan Yaay uygulamasını kullanmak isteyenler, konuya dair araştırmalarını sürdürüyor.

Peki Yaay uygulaması nedir? Nasıl kullanılır? Kurucusu kim? Özellikleri nelerdir? Nasıl indirilir? Diğer sosyal medya hesaplarından farkları nelerdir?

TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi mecliste de kabul edilerek yasalaştı. Bu yeni yasa, sosyal medya devlerini de fazlasıyla etkiledi.

Yeni yasa ile, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda, Türk Telekom çatısı altında yer alan TT Ventures tarafından Yaay adlı bir sosyal medya uygulaması geliştirildi.

YERLİ SOSYAL MEDYA YAAY NEDİR?

Sosyal medya dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Yaay, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma, bilgilendirme, rozet uygulaması gibi özelliklere sahip yerli sosyal medya uygulamasıdır.

Kullanıcılara farklı bir deneyim sunmayı hedefleyen Yaay, diğer sosyal medya platformlarındaki birçok özelliği aynı çatı altında buluşturuyor.

Appyap CEO’su Emre Meriç Yaay ile ilgili açıklamarını şu sözlerle ifade etti:

“Önceliğimiz ve çıkış noktamız; farklı ve gençlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform oluşturmaktı. Dünyada mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yaay'i bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına ‘rozet’ uygulaması olacak.

Uygulamamız; kendine özgü yapısıyla sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yepyeni bir deneyim sunacak."

Ayrıca yerli sosyal medya uygulaması Yaay içeriklerini, konularına göre birbirlerinden ayrıştırarak konuların daha rahat takip edilebilmesi adına ayrıcalıklı bir konfor da sunuyor.

Yaay uygulamasında, kullanıcı yalnızca haberleri takip etmek istiyorsa, kategorileri buna göre düzenleyip platformu kullanabiliyor.

YAAY AÇILIMI NEDİR?

Appyap CEO'su Emre Meriç, Yaay platformunun açılımını anlattı.

Meriç, "Yaay sosyal medyadaki en önemli motivasyon olan yaymaktan geliyor aslında. İçeriklerin kullanıcılarının fikirlerinin yayılmasından geliyor. Yaay global bir proje farklı dillerde de sevinme anlamına gelen bu kelimeyi biz özellikle hem Türkiye'de hem global anlamda dünya çapında anlamlı olsun diye bu ismi seçtik." dedi.

YAAY NASIL KULLANILIR?

Yaay uygulaması, Twitter uygulamasına benzer bir mantık ile çalışır. En fazla 280 karakter kullanılarak paylaşım yapılabilmektedir.

Aynı Twitter'da da olduğu gibi görsel, video ya da medya formatlarında da paylaşım yapılıyor. İnstagram'daki gibi etiket de kullanmak mümkün.

Son dönemde Twitter'da oldukça tercih edilen paylaşımları profile sabitleme seçeneği de kullanıcılar için mevcut.

BEĞENMEDİĞİNİZİ DİLE GETİREBİLİRSİNİZ

Bugüne kadar kullanılan uygulamalarda yapılan paylaşımlar için sadece yorum ve beğenme butonu bulunuyordu.

Ancak Yaay uygulamasında beğendiğinizi gösterebileceğiniz gibi beğenmediğinizi de gösterebilirsiniz. Twitter'daki gibi beğendiğiniz bir paylaşımı sayfanıza Retweet yapabilirsiniz.

ROZET KAZANABİLİRSİNİZ Uygulamada çeşitli kategoriler altında paylaşımlar yapabilirsiniz. Yaptığınız paylaşımlar diğer kullanıcılar tarafından beğeni aldığında puanınız artacak. Bu da rozet sistemiyle uygulamanın bir adım öne çıkmasına yardımcı oluyor.

YAAY HESABI NASIL AÇILIR?

Yaay uygulamasını indirdikten sonra Yaay’a kayıt olmak için Kayıt ol sekmesi tıklanır. Kayıt ol tıklandıktan sonra Ad soyad kısmı doldurulur. Kullanıcı adı belirlendikten sonra telefon numarası ile birlikte e posta adresi de girilir.

Yaay uygulamasına kayıt olmak için kayıt ol sayfasında doğum tarihinizi seçtikten sonra Yaay şifresini belirleyeceğiniz alana da şifrenizi giriniz.

Kullanım koşulları ve gizlilik sözleşmesini onayladıktan sonra Kayıt ol sekmesi tıklanır. Telefonunuza SMS şifresi gönderilecektir. Gelen o şifreyi SMS şifresi bölümüne yazıp giriş tuşuna basınız. Yaay’a giriş yapıldığında ilk yapmanız gereken bir profil fotoğrafını seçmek olmalıdır.

Yaay uygulaması an itibariyle hem Google Play Store hem de İOS App Store mağazalarında bulunuyor. Android ve İOS kullanıcıları, mağazalarından uygulamayı indirebiliyor.