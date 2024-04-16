Yabancı sporcuların gözdesi: Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı sona erdi Bu yıl ocak ayında başlayan heliski için Rize'nin Kaçkar Dağları'na akın eden yabancı sporcular, keyifle yaptıkları spora aynı zamanda büyük bir bütçe ayırıyor.

AA

Türkiye'de sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski' bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, Avrupa'ya yakın olması nedeniyle büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor.

19 yıldır yapılıyor

Ülkemizde 2005 yılından itibaren yapılan heliskide kayakçılar, helikopterle dağın zirvesine bırakılıyor.

Ardından sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kayarak tutkuyu doyasıya yaşıyorlar.

10 bin euro harcanıyor

Tabii bununla da bitmiyor.

Adrenalin dolu bu sporu yapmak için büyük bir bütçe ayrılıyor.

Yurt dışından akın akın gelen yabancı kayak tutkunları, kişi başı haftalık 10 bin eyro gibi bir ücret ödüyor.

Fransa'dan ve İngiltere'den yoğun ilgi

Heliski heyecanı bu yıl 6 Ocak'ta başladı. Üç helikopterle gerçekleştirilen faaliyetin sona erdiği 15'nci haftasında Fransa, İngiltere, İsviçre ve İtalya'dan 18 kişilik sporcu kafilesi karın keyfini çıkardı.

Elverişli hava koşullarının yanında kar kalınlığının 1 metreye yakın olduğu zirvelerde kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

300'e yakın sporcu katıldı

Sporcular, zirvelerin yanı sıra helikopterlerin uçamadığı günlerde karla kaplı çam ormanları arasında adrenalin dolu zaman geçirdi.

Bölgeye bu yıl getirilen snow-track (paletli kar aracı) ile getirilen sporcuların, orman içlerine taşınarak burada kaymaları sağlandı.

Bu yıl etkinliğe 400 civarında sporcu akredite olurken hava şartları nedeniyle 300'e yakın sporcu katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)