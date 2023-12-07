Yağmur şiddetini artırınca İstanbul trafiği kilitlendi Gün içinde yağmurun sağanağa dönmesiyle trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekmeye başladı. (BB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 16.00 itibarıyla trafik yüzde 76'ya ulaştı.

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İstanbul kasım ayından bu yana sağanak yağmurun etkisi altında.

Yağışlar bir yandan barajlara can suyu olurken bir yandan da vatandaşların çilesi haline geldi.

Kırmızı alarm veren barajlar kısa sürede dolmaya başladı.

Kazalar kaçınılmaz oluyor

Ancak sabah-akşam Megakent'in trafik çilesi bitmedi. İşe ve okula gitmek için yollara düşen vatandaşlar, yoğun trafik nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Toplu ulaşım ve kendi araçlarıyla ilerleyen sürücülerin, yağmur nedeniyle görüş mesafesi düşünce kazalar da eksik olmuyor.

Trafik yüzde 76

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 16.00 itibarıyla trafik yüzde 76 olarak ölçüldü.

Yağışın devam etmesi beklenirken. yoğunluğun da iş çıkış saatinde daha fazla kilitlenmesi bekleniyor.