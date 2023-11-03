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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...

Gazze'yi abluka altına alarak sivilleri öldüren İsrail, ateşkes çağrıları için masaya oturmayı da reddediyor.

28. günde Gazze'yi tamamen kuşattığını söyleyen İsrail'e tüm dünyanın yaptığı çağrılar etki etmiyor.

Filistin'de masum sivillerin ölmesini istemeyen birçok insan ise çağrıdan öteye gidemiyor.

Dünyanın neden çağrıdan öteye gidemediğini ise Yahudi dilbilimci Chomsky açıkladı.

Chomsky yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

"Kimse Filistin için fazla bir şey yapmayacak"

Belki Filistinliler tüm dünyadan destek mesajları alıyorlar ama kimse onlar için fazla bir şey yapamayacak. Dünya bu şekilde işliyor. Haklarınız gücünüze ve zenginliğinize karşılık gelir.



Çünkü zengin ve güçlü değiller, dolayısıyla hakları da yok. Özellikle ABD, bir şeyler yapmaya çalışan herkesi tehdit ettiği müddetçe.