İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...
Gazze'yi abluka altına alarak sivilleri öldüren İsrail, ateşkes çağrıları için masaya oturmayı da reddediyor.
28. günde Gazze'yi tamamen kuşattığını söyleyen İsrail'e tüm dünyanın yaptığı çağrılar etki etmiyor.
Filistin'de masum sivillerin ölmesini istemeyen birçok insan ise çağrıdan öteye gidemiyor.
Dünyanın neden çağrıdan öteye gidemediğini ise Yahudi dilbilimci Chomsky açıkladı.
Chomsky yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;
"Kimse Filistin için fazla bir şey yapmayacak"
Belki Filistinliler tüm dünyadan destek mesajları alıyorlar ama kimse onlar için fazla bir şey yapamayacak. Dünya bu şekilde işliyor. Haklarınız gücünüze ve zenginliğinize karşılık gelir.
Çünkü zengin ve güçlü değiller, dolayısıyla hakları da yok. Özellikle ABD, bir şeyler yapmaya çalışan herkesi tehdit ettiği müddetçe.
ABD, İsrail için yardım talep edilen yasa tasarısını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, tasarı 196 "hayır" oyuna karşı 226 "evet" oyuyla kabul edildi.
12 Demokrat üye Cumhuriyetçilerin tasarısını desteklerken, 2 Cumhuriyetçi üye "hayır" oyu verdi.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer, yasa tasarısının "çok hatalı bir teklif" olduğunu kaydederek, Senato'nun yasa tasarısını "kale" almayacağını duyurdu.
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