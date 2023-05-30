Yahya Üstün, THY hakkındaki iddiaları yalanladı THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Türk Hava Yolları hakkında ortaya atılan ‘satılıyor’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Türkiye tarihi seçimi geride bıraktı..

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Mayıs'ta tamamlandı.

Milyonlar sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıl daha görev yapması yönünde kararını verdi.

Erdoğan, 81 ilde oyunu artırarak tarihi bir zafer daha elde etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sonuçlarla birlikte 12'nci kez Cumhurbaşkanı'na mağlup oldu.

Bu gelişmelerin ardından muhalefet çeşitli iddialar ortaya atmaya başladı.

Bunlardan biri de Türk Hava Yolları'nın satılacağı yönünde oldu..

İddialarla ilgili açıklama, şirketin Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapıldı.

Üstün, Türk Hava Yolları'nın satılacağına ilişkin haberleri kesin dille yalanladı. Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır"