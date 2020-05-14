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    Denizli'de yakaladığı 1.5 metrelik yılanla böyle oynadı

    Denizli’de bir çiftçi, tütün tarlasında çalıştığı sırada traktörüne giren yaklaşık 1.5 metre boyundaki yılanı eliyle yakaladı.
    • DHA
    • 14.05.2020 - 18:47
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    Denizli'de yakaladığı 1.5 metrelik yılanla böyle oynadı

    Denizli Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi’nde havaların erken ısınması ile yılanlar da ortaya çıkmaya başladı.

    Yıldıray Sert (43) isimli çiftçi, tarlada traktörüne bindiği sırada aracın içinde yılan olduğunu fark etti.

    Bölgede sıklıkla görülen ve zehirsiz olan 'bozyörük' diye bilinen Hazer yılanını eliyle yakalayan Sert, yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı eline alıp adeta oyuncak gibi oynadı.

    Denizli'de çiftçi, eliyle yılan yakaladı- İZLE

    DİĞER VATANDAŞLAR OLANLARI ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

    Sert’in o anlarını ise arkadaşı cep telefonu ile kayıt altına aldı. Tarlada çalışan diğer çiftçiler olan biteni şaşkınla izledi.

    Yıldıray Sert, bir süre oynadığı hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı. Serbest bırakılan yılan bir süre sonra gözden kayboldu.


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