Yakın dostu Yavuz Bingöl'den, Önder'e geçmiş olsun mesajı

Haber Merkezi

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TMBB Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Önder, yaklaşık 10 saat süren ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınırken, tedavi altına alındığı hastane başhekimi tarafından açıklama yapılarak, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

HASTANE ÇEVRESİ SEVENLERİYLE DOLDU

Yakınları ve sevenleri hastane çevresinde kendisinden iyi bir haber beklerken, birçok siyasi isim de durumu hakkında bilgi almak ve ailesine desteklerini iletmek üzere, hastaneye ziyarette bulundu.

Sanat ve siyaset dünyasından birçok isim de sosyal medya hesapları üzerinden, yoğun bakımda tedavi altındaki Önder için şifa diledikleri mesajları paylaştı.

"GEÇMİŞ OLSUN, KALBİMİZ SENİNLE"

Bu isimlerden bazıları şöyleydi:

Ata Demirer, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Anlatacak çok hikayen, yapacak çok işin var. Sırrı ağabey, inşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin biliyorum! Geçmiş olsun, kalbimiz seninle." kelimelerini kullandı.

Seda sayan ise, "Allah şifa versin, dualarım seninle." diyerek paylaşımda bulundu.

Teoman da geçmiş olsun dileklerini, "Sırrı ağabey eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi; Ölme Sırrı Ağabey. Benimle yine dalga geç. Güldür beni." sözleriyle ifade etti.

"CAN DOSTUM GİTME SAKIN, KAL"

Müzisyen ve sinema oyuncusu Yavuz Bingöl de Instagram hesabı üzerinden, yaşam mücadelesi veren yakın arkadaşı Önder ile bir fotoğraflarını paylaşarak şu sözleri kullandı: