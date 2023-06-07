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Ensonhaber.com'un YouTube kanalında Gündem Özel programına konuk olan gazeteci Yakup Köse, CHP'nin Sosyal Medya Yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem'in, Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef alan sözlerini yorumladı.

Türkiye'nin dezenformasyona maruz kalmada dünyada başı çektiğine dikkat çeken Köse, şunları söyledi:

Eren Erdem, yapmış olduğu provokasyonlarla kriminal bir şahsiyet. Dezenformasyonla alakalı şöyle bir örnek vereyim; Avrupa'da bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'nin dezenformasyona en çok maruz kalan ülke olduğu tespit edildi. Türkiye, içerideki düşmanlarla da uğraşıyor, ve bunların dışarıdaki düşmanlarla irtibatları var. Fonlanana bazı medya grupları, gazeteciler ve yazarlar var. Bunların raporları açıklandı, bunları da inkar etmediler.

Niye fonlanıyorlar? Gezi olaylarını ve 15 Temmuz'u kim tertip ettiyse, bunları fonlayan da onlardır. Bunların tek bir gayesi ve vaatleri vardı: Yalan. Altılı masa kurulduğundan beri birçok kurgu yapıldı, bunların temelinde yalan vardı. Sen, yalanla çıktığın yolda, yalancılarla hareket ettin. Şimdi o yalancılar, seni yalanlarla derdest etmeye çalışıyorlar.



Şimdi yayılan yalanları yatsı kadar da sürmeden söndürüyorlar. Bunu kim yapıyor? Dezenformasyon Masası, Fahrettin Altun yapıyor. Bu sefer Fahrettin Altun'u linç etmeye çalışıyorlar. Demek ki yaraları var, gocunuyorlar.