Yalnızca 4 tane üretildi! Dünyanın en pahalı arabası görenleri büyülüyor

Otomotiv sektörü her geçen gün hız, teknoloji ve konfor kavramlarını yeniden tanımlarken, bazı modeller var ki bunlar yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda birer sanat eseri olarak karşımıza çıkıyor.

İşte şimdi otomobil meraklılarının nefesini kesecek, koleksiyonerlerinse rüyalarını süsleyecek bir model tanıtıldı. Dünyada yalnızca dört adet üretilecek bu özel otomobil, lüks kavramını adeta yeniden yazıyor.

Tasarımındaki ince işçilik, mühendislikteki kusursuzluk ve performansıyla sınırları zorlayan bu araç, yalnızca yolda değil, vitrinlerde ve müzayedelerde de büyük yankı uyandırmaya aday.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Her detayı titizlikle işlenmiş Rolls-Royce La Rose Noire Droptail sahiplerine sadece bir otomobil değil; prestij, güç ve eşsiz bir ayrıcalık sunuyor.

Otomotiv dünyasının yeni kralı olarak anılmaya başlayan bu özel üretim, piyasaya çıkmadan önce bile koleksiyonerlerin ilgi odağı olmuş durumda.

Yalnızca 4 adet üretilecek bu otomobil 30 milyon doları (yüz yirmi üç milyon TL'yi geçiyor) aşan fiyatıyla dikkat çekiyor.