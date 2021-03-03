Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasının 3. duruşması sona erdi

CHP'li Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında dönemin başkan yardımcısı, muhasebe personeli, müteahhit ve sekreterinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

CHP'li Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen davanın üçüncü duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet suçu ve resmî belgede sahtecilik suçlamasıyla açılan davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin, dönemin Malî Hizmetler Müdürü Şenay R.K, müteahhit Bekir Bilgi ve Güleç’in sekreteri Bahar T. cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile davaya katıldı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Aralarında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da olduğu 30 sanık da duruşmada hazır bulundu.

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında, mahkeme heyeti, aralarında dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç’in de bulunduğu 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Dava 8 Haziran tarihine ertelendi.

Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu

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