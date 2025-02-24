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Yalova'da blendere sıkıştırdığı parmağı operasyonla kurtarıldı

Yalova'da blendere sıkıştırdığı parmağı operasyonla kurtarıldı Kent merkezinde yaşayan bir kadının, yemek yapmak için kullanacağı blenderin ucuna sıkışan parmağı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü cerrahi müdahaleyle kurtarıldı.