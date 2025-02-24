DHA
Yalova'nın merkezinde ikamet eden Aslı Küçük, yemek yapmak için kullandığı blenderin ucundaki metal aparat çıkınca, takmak istedi.
Makineyi fişte unutan Küçük, yanlışlıkla blenderin çalıştırma tuşuna basınca, sol elinin başparmağı makine ile ucundaki metal aparat arasına sıkıştı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aslı Küçük ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
4 DİKİŞ ATILDI
Küçük’ün parmağı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin birlikte yürüttüğü cerrahi müdahale ile kurtarıldı.
Küçük'ün parmağına 4 dikiş atılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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