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    Yanan ormanlar yeniden yeşile döndü

    Yanan ormanlar yeniden yeşile döndü

    Ayvalık ve Marmaris'te yanan ormanlık alanlar, ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden hayat buldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 09:33
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    Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için yurt genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Özellikle turizm bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası bu alanların farklı amaçlarla kullanılmamasına özel önem veriliyor.

    Yangın sonrası alınan görüntüler, geçmişte yangınlarla kül olan alanların yeniden nasıl yeşile dönüşmeye başladığını ortaya koydu.

    BÜYÜK DEĞİŞİM

    OGM tarafından, Balıkesir'in Ayvalık ile Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınları sonrası yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı.

    Marmaris'te 19 Ayvalık'ta ise 3 yıl sonraki dönüşüm gözler önüne serildi.

    Yanan ormanlar yeniden yeşile döndü #1

    Yanan ormanlar yeniden yeşile döndü #2

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