Yanan ormanlar yeniden yeşile döndü

Ayvalık ve Marmaris'te yanan ormanlık alanlar, ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden hayat buldu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için yurt genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle turizm bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası bu alanların farklı amaçlarla kullanılmamasına özel önem veriliyor.

Yangın sonrası alınan görüntüler, geçmişte yangınlarla kül olan alanların yeniden nasıl yeşile dönüşmeye başladığını ortaya koydu.

BÜYÜK DEĞİŞİM

OGM tarafından, Balıkesir'in Ayvalık ile Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınları sonrası yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı.

Marmaris'te 19 Ayvalık'ta ise 3 yıl sonraki dönüşüm gözler önüne serildi.