Yangının devam ettiği Marmaris'e gelen spiker Mutlu Kopuz, araçla geçtiği siyaha bürünen bölgeler karşısında tepkisiz kalamadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınları ile mücadele sürüyor.

Ekiplerin yoğun müdahaleleri devam ederken, bölgeye gelen İzmir’in yerel televizyonu TV 35’in spikeri Mutlu Kopuz, gördüğü elim manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu.

"HİÇ YEŞİL KALMAMIŞ"

Turunç’tan Marmaris istikametine araçla seyrederken yemşeyil manzaranın simsiyah odluğunu gören Mutlu Kopuz, "Ben şu anda Turunç’tan Marmaris’e doğru gidiyorum. Hiç yeşil kalmamış her taraf yanmış.

Yanan yerleri gören spiker, gözyaşlarını tutamadı VİDEO



"NASIL KIYDINIZ"

Nasıl kıydınız. Ölmüş kaplumbağalar, ölmüş kuşlar nasıl kıydınız. Nefes alamıyoruz biz burada. " sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.