Yangınlardan etkilenenlere yardımlar ödenmeye başladı

Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli kurumlardan sağlanan yaklaşık 30 milyon liralık desteğin vatandaşlara ödenmeye başladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangınlarla ilgili son durumun değerlendirilmesi için Antalya'da düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, toplantının ardından A Haber canlı yayınına katılarak son bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

ÖDEMELER BAŞLADI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 10 milyon liralık destekte bulunacağını duyurduğunu, devletin çeşitli kurumlarından toplam 30 milyon lira civarında destek geldiğini anlatan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza yarından itibaren (31 Temmuz) ödemeler başlayacak. Hatta bugün de başladı." dedi.

Çavuşoğlu, acil ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, yapılan hasar tespitinin ardından vatandaşların tüm ihtiyaçlarına yönelik desteğin devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlar yapılırken hizmetler de vatandaşlarımıza verilmeye başlandı. Maalesef telef olan hayvanlar var. Onların tespitleri yapıldı. Bu gece itibariyle hepsi gömülecek.





"NE KADAR İHTİYAÇ VARSA ÖDENECEK"

Toplamda 30 milyon TL'lik destek verilecek. Bunlar sadece vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için ödenecek miktarlar. Hasar tespit çalışmaları sonrasında hangi vatandaşımızın ne kadar ihtiyacı var onlar ödenecek.





"1 SENE İÇİNDE EVLERİ TESLİM EDECEĞİZ"

Evleri yanan vatandaşlarımız var. Bir sene içerisinde evlerini teslim edeceğiz. Vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa gidermeye çalışıyoruz. Yangını bir tandan söndürürken, vatandaşımızın da acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yurt dışından da yardım göndermek isteyenler var."