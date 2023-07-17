Yangınlarla mücadele sürüyor! Yılmaz Tunç şüphelilerin tespit edildiğini açıkladı... Birden fazla şehirde yaşanan orman yangınları için aralıksız çalışma devam ederken Adalet Bakanı Tunç, 7 şüphelinin tespit edildiğini bunlardan bazılarının tutuklandığını, bazılarının ise soruşturmasının sürdüğünü aktardı.

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Türkiye’nin en büyük sınavlarından biri orman yangınları…

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük Manavgat yangınının bıraktığı travma yeniden tetikleniyor.

Yurt genelinde belirlenen kavurucu sıcaklar sonrasında belirli bölgelerden yangın haberleri gelmeye başladı.

Çanakkale, Hatay ve Mersin bölgelerinde başlayan yangınla canla başla mücadele veriliyor.

Yangınla mücadele son sürat

Havadan ve karadan müdahaleler hız kesmeden sürerken, yangının devam ettiği bölgelerden dört gözle söndürüldüğü haberleri bekleniyor.

Adalet Bakanı Tunç bilgilendirdi

Bir diğer yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından yangına dair bir açıklamada bulundu.

Tunç, yangınlar dahilinde soruşturmaların başlatıldığını ve birçok şüphelinin tespit edilip tutuklanmış olduğunu aktardı.

Tunç şu ifadeleri kullandı;

10-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır.

"Toplam 7 şüpheli tespit edildi"

Bu kapsamda toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen’de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir.

Tespit çalışmaları devam ediyor