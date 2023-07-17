Yangınlarla mücadele sürüyor! Yılmaz Tunç şüphelilerin tespit edildiğini açıkladı...
ensonhaber.com

Türkiye’nin en büyük sınavlarından biri orman yangınları…

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük Manavgat yangınının bıraktığı travma yeniden tetikleniyor.

Yurt genelinde belirlenen kavurucu sıcaklar sonrasında belirli bölgelerden haberleri gelmeye başladı.

Çanakkale, ve bölgelerinde başlayan yangınla canla başla mücadele veriliyor.

Yangınla mücadele son sürat

Havadan ve karadan müdahaleler hız kesmeden sürerken, yangının devam ettiği bölgelerden dört gözle söndürüldüğü haberleri bekleniyor.

Yangınlarla mücadele sürüyor! Yılmaz Tunç şüphelilerin tespit edildiğini açıkladı...
MERSİN ORMAN YANGINI

Adalet Bakanı Tunç bilgilendirdi

Bir diğer yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından yangına dair bir açıklamada bulundu.

Tunç, yangınlar dahilinde soruşturmaların başlatıldığını ve birçok şüphelinin tespit edilip tutuklanmış olduğunu aktardı.

Gözden Kaçmasın Türkiye'nin 3 noktası alevlere teslim oldu! Hatay, Mersin, Çanakkale... Haberin Detayları

Tunç şu ifadeleri kullandı;

10-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır.

Yangınlarla mücadele sürüyor! Yılmaz Tunç şüphelilerin tespit edildiğini açıkladı...
HATAY ORMAN YANGINI

"Toplam 7 şüpheli tespit edildi"

Bu kapsamda toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen’de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir.

Yangınlarla mücadele sürüyor! Yılmaz Tunç şüphelilerin tespit edildiğini açıkladı...
ÇANAKKALE ORMAN YANGINI

Tespit çalışmaları devam ediyor

Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.