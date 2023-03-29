Yaralar sarılıyor! Adana'da 3 bin TOKİ konutunda çalışmalar hızlandırıldı Depremin vurduğu kentte, kalıcı konutlar için harekete geçildi. 24 blok ve 590 daireden oluşan projede ilk harçlar döküldü.

İHA

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketi ile sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen 11 ilde büyük yıkımlar meydana geldi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde, vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları giderildi.

Çadır ve konteyner kentlerde yaşam başlarken, söz verildiği gibi afet konutları için temeller atıldı.

Depremden etkilenen illerden biri olan Adana'da da TOKİ, kalıcı konutlar için çalışmalarını hızlandırdı.

3 bin TOKİ konut için harekete geçildi

Birkaç gün önce çalışmaların başladığı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, hafriyat çalışmalarının ardından temellere ilk harçlar döküldü.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, bölgede depremzedelerin oturacağı farklı bölgelerde tamamlanması planlanan yaklaşık 3 bin TOKİ konutu için çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünün kaydetti.

"Bu işin, yapı sektörünün üstadı TOKİ'dir"

Karslıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bildiğiniz üzere Adana'mızda 3 bine yakın TOKİ konut yapacak. Burada da gördüğünüz üzere bilim ve fen kurallarına göre Temmuz ayının sonuna doğru yerel firmamız olan Adana firmamız burayı teslim edecek. Artık bundan sonra bu işin, yapı sektörünün üstadı TOKİ'dir. Depremde en ufak bir çizik olmayan TOKİ, halk tarafından artık revaçta. Bizler de müteahhitler olarak yeni yapılacak binaları tünel kalıpla, TOKİ'den örnek alarak yapmayı planlıyoruz. Burada 24 bloktan oluşan 590 konut teslim edilecek. Adana'mızda yine Şambayat'ta 600 konut ihale edildi. Bugün itibariyle de Ceyhan'da yine 600 konut ihalesi yapıldı. Demek oluyor ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taahhütleri yerine gelecek bir yıl içerisinde depremde evini kaybetmiş vatandaşlarımız konutlarına oturacak. Buradan da hükümetimize, bakanlarımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

"14 günde bir bloğu bitirebiliyoruz burada"

Depremzedelere özel yapılan konutların yatay mimari ile çok katlı olmayacak şekilde yapılacağının altını çizen Karslıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: