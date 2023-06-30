Yaralar sarılıyor: Hatay'da 2 bin 509 depremzede esnafa geçici iş yerleri teslim edildi Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay'da esnaf, devlet desteğiyle yeniden kepenk açtı. Hatay'da 2 bin 509 esnafa devlet desteğiyle yapılan geçici iş yerleri teslim edilirken, kalan kısımların ise bayramdan sonra teslim edileceği açıklandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, binlercesi ise yaralandı.

Evlerin yıkıldığı ve binlerce insanın hayatını kaybettiği illerde devlet, vatandaşların üzerinden elini çekmedi.

Vatandaşları mağdur etmeyen devlet, hızla yeni konutların inşasına başladı.Enkazın fazla olduğu Hatay'da ise 48 bin 422 iş yeri yıkılmıştı.

Esnafın iş yerlerine kavuşması için devlet desteğiyle başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hızlandırıldı.

Kentte belirlenen alanlarda iş makineleri yardımıyla elektrik ve su hattının döşendiği bölgelere, prefabrik geçici iş yerleri yapıldı.

Bu işleri ise yapılan kura çekimlerinin ardından esnafa teslim edildi. 2 bin 509 depremzede esnaf, yeniden kepenk açtı.

"47 noktada çalışmalar sürüyor"

Koordinatör Vali Osman Kaymak, depremde iş yerleri yıkılan esnaf için geçici prefabrik dükkanlar yapıp teslim ettiklerini anlattı.

Kaymak, kent genelinde şu anda 3 bin 880 dolayında iş yerinin yapım çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek "Bu iş yerlerinden 2 bin 509 esnafa anahtar teslimi yaptık. Bu da aşağı yukarı 1977 dükkan yapıyor. Bazı iş yerlerini 3-4 esnaf kullanıyor.

Avukat ve sigortacı gibi, bir dükkanı verdik, 3 avukat, 3-4 sigortacı birden kullandığı için esnaf sayısı fazla. Diğer kalanlar da tamamlanmak üzere. İlimizdeki 47 noktada çarşıların yapımı devam ediyor." dedi.

"Sayı fazla olduğu için kurayla belirliyoruz"

Kaymak, iş yerlerinin çeşitli valilikler öncülüğünde yapıldığını belirterek inşası sürenlerin de ilerleyen dönemlerde tamamlanacağını dile getirdi.

İş yerlerinin kalan kısımlarının bayramdan sonra teslim edileceğini söyleyen Kaymak, şöyle konuştu:

"Şu an şehrimizde dükkanların bir kısmı faaliyete geçti. Bir kısmının anahtarını verdik. Şöyle bir sorun yaşıyoruz; anahtarı alan esnafımız hemen dükkanı açamıyor çünkü hazırlık yapması lazım. İşte malzeme yok, tezgah, malzeme, sermaye bulacak.

Bu nedenle belli bir süre veriyoruz. Genelde işlemi şöyle yapıyoruz; öncelikle bir alanın yapım çalışmasına başlayınca bu alanı vatandaşlara duyuruyoruz. 'Şu bölgede şu lokasyonda 300 dükkan yapılacak' diye duyuruyoruz, depremde iş yerini kaybeden ve esnaf kaydı olanlar, bize müracaat edebiliyor. Yani dışarıdan bir kişi gelip buradan dükkan istediğinde ona vermiyoruz. Sayı fazla olduğu için de biz bunları kurayla çekiyoruz."

"Şehrin hareketliliği bizi mutlu ediyor"

Afetzedeleri konteyner kentlere taşımaya devam ettiklerini söyleyen Kaymak, şunları kaydetti:

"Önceleri çadırlar vardı. Millet çok çadır istiyordu. Çadırları kaldırıp konteynerlere insanları taşımaya başladık ve hızlı şekilde konteynerler kuruluyor. Hükümetimiz çok sayıda konteyner bağlantısı yaptı. Hak sahibi insanları konteynerlere alacağız. Arkasından kamu görevlilerinin sorunları çözülmeye çalışılıyor. Kalıcı konutlar başladı. Onlar yapılıyor. Bölgede yaralar hızla sarılmaya çalışılıyor. Devlet güzel çalışmalar yaptı.

Bunları milletle beraber yaptık. Özellikle ben 3 Mart'ta geldiğimde vatandaşlar çadır talep ediyorlardı. Binlerce, yüz binlerce yemek pişirilirdi, şimdi artık azalıyor. Artık insanlar kendi hayatlarını kurmaya çalışıyor, canlanmaya çalışıyor. Biz de hareketliliği görüyoruz. Şehirde hareketliliği görünce çok mutlu oluyoruz. Hep birlikte yaraları saracağız. Biz bundan dolayı bütün kurumlara, hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz."

Hatay'ın bir medeniyet şehri olduğunu belirten Kaymak, devlet ve millet el ele vererek kenti ayağa kaldırmak için var güçle çalıştığını sözlerine ekledi.