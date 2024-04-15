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Yargıtay Başkanlığı seçiminde yine sonuç çıkmadı: 17'nci tur yapılacak

Yargıtay Başkanlığı seçiminde yine sonuç çıkmadı: 17'nci tur yapılacak Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta sona ermesi nedeniyle yapılan seçimlerin 16'ncı turunda da sonuç belirlenemedi.