Yargıtay Başkanlığı seçiminde yine sonuç çıkmadı: 17'nci tur yapılacak

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu.
Bu sürenin dolmasının ardından Yargıtay'da yeni başkanlık için seçim süreci başladı.,
25 Mart'ta başlayan seçimlerde 16'ncı tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı, 16'ncı tur oylamada da belirlenemedi.
12 oy geçersiz
Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 16'ncı tur oylamasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı.
16'ncı tur oylamada; Akarca 109, Şentürk 105, Kerkez 88 oy aldı. Oylamaya 318 üye katılırken, 4 oy boş, 12 oy da geçersiz sayıldı.
17'nci tur yapılacak
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 16'ncı tur oylaması sonucunda adayların yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamamaları nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 17'nci turu, yarın yapılacak.
Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor.
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