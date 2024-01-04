Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'ndan dikkat çeken açıklama! Kadın cinayetlerinde idam olmalı Kadın cinayetleri ile ilgili soruları yanıtlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, suçu ispat edilenen idam cezası verilmesi gerektiğini söyledi. Şahin kadın cinayetlerinde ağırlaştırılmış müebbetin caydırıcı bir ceza olmadığını da kaydetti.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin kronikleşmiş sorunu kadın cinayetleri...

2023 verileri bir kez daha ortaya koydu ki, sorun çok derin ve tablo her yıl daha da ağırlaşıyor.

2023 yılında 315 kadın cinayeti işlendi. Neredeyse her gün bir kadın öldürüldü.

Toplum cezaları yetersiz buluyor

Toplum tarafından katillere verilen cezalar ise bazen yetersiz kalıyor bazen de cinayete kurban gidenlerin aileleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Özellikle kurban aileleri sorunun çözümü için caydırıcı cezalar olması gerektiğini düşünüyor.

Caydırıcı ceza: İdam

Caydırıcı ceza deyince ise akla gelen ilk yöntem 'idam' cezası oluyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, CNN TÜRK'e önemli açıklamalarda bulundu.

Kadın cinayetlerine değindi

Başsavcı Şahin'in gündeminde kadın cinayetlerinde verilen cezalar da vardı.

Şahin, kadın cinayetlerinde ilgili cezaların caydırıcı olmadığını söyledi.

"Hamile kadını katledene idam cezası olmalı"

Şahin, "Hatta bana göre suçu ispat edilenin idam cezası olmalı diye düşünüyorum. Bazı suçlarda idam olmalı" dedi.

"İstanbul sözleşmesi ile cinayetlerin ilgisi yok"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin açıklamalarında şunları kaydetti:

Verilen ceza en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet. Eskiden bunun karşılığı idamdı. Suç işlerken kimse ağırlaştırılmış müebbet var diye işlemiyor. İstanbul sözleşmesi ile cinayetlerin ilgisi yok. Sözleşme varken de işleniyor, yokken de işleniyor. Yeteri kadar cezası var.

"Ağırlaştırılmış müebbet caydırıcı olmuyor"

Hatta bana göre suçu ispat edilenin idam cezası olmalı diye düşünüyorum. Bazı suçlarda idam olmalı. Hamile kadını sayısız bıçak darbesi ile katleden bir insana ağırlaştırılmış hapis yerine, idam olmalı. Ağırlaştırılmış müebbet caydırıcı olmuyor.

Türkiye'de idam cezası

Türkiye'de 34 yıldır fiilen uygulanmayan ve 16 yıldır da hukuken bulunmayan idam cezası son dönemlerlerde sıkılıkla gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye'de 1984 yılından bu yana fiilen, 2004 yılından bu yana da hukuken idam yasağı kaldırıldı.

3 Ağustos 2002 tarihinde dönemin DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti "Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suçlar hariç" beyanıyla idam cezasını kaldırdı.

AK Parti hükümeti tamamen kaldırdı

15 Ocak 2003 tarihinde ise dönemin yeni iktidarı AK Parti hükümeti, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. Protokolü (barış halinde idam cezasının kaldırılması) imzaladı. 26 Haziran 2003 tarihinde de protokol TBMM tarafından onaylandı.

6. Protokol'de savaş ve yakın savaş tehlikesi zamanında işlenmiş fiiller için ölüm cezasının öngörülebileceği ifadesi yer alıyordu. Bu ifade Avrupa Birliği 13. Protokol kabul edilerek kaldırıldı ve böylece idam cezası hiçbir koşulda uygulanamaz ilkesi benimsendi.

İdam bilançosu

Türkiye'de 1920 ile 1984 yılları arasında 15'i kadın toplam 712 kişi idam edildi.